POR: SARKO MEDINA

Con más de 17 años de experiencia en Educación Inicial y una maestría en Educación Integral y Socioemocional, Fany Denos lleva en un libro los poemas que durante años escribió para sus sesiones de clase en Camaná.

Fany, ¿por qué “Poemas coloridos” está pensado para la infancia? Porque acerca al niño de manera amigable a ese placer por la lectura. Cada poema rimado ayuda a entender mejor la palabra y su entorno. Asimismo, la musicalidad de cada verso entrena su capacidad auditiva, favoreciendo su imaginación y creatividad, y expresa ese mundo de emociones y sentimientos que lo conecta consigo mismo y con el entorno que lo rodea. “Poemas coloridos” ha sido escrito pensando en cada niño y su familia, abordando diferentes temas en cada verso.

¿Qué te enseñaron los niños sobre la poesía? Que la poesía es la máxima expresión de admiración, donde expresamos sentimientos y emociones, y podemos hacerlo desde un lenguaje sencillo y atractivo. Me enseñaron a admirar lo cotidiano, a expresarme sin filtros, a mirar la poesía no como algo estático, sino a darle ritmo, movimiento y ponerle voz a lo que sienten. Sin lugar a duda, la poesía es uno de mis recursos favoritos como maestra y me ha dado buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me atrevo a decir que la poesía también sana, te sostiene y te abre un camino a la resiliencia.

¿Cómo ayuda un poema a que un niño reconozca sus emociones? Los niños a menudo sienten enojo, rabia o miedo, pero no saben cómo explicarlo. Es allí donde los versos de un poema que hablan de esas emociones conectan de manera natural con el cerebro emocional, permitiendo que ese mensaje se comprenda de manera fácil y amigable, y que también puedan aprender a manejar esas emociones. Además, bien lo dice Francisco Mora: “Sin emoción no hay aprendizaje”.

¿Qué le falta a la escuela para acercar la poesía a los más pequeños? Valorar, comprender y usar esta estrategia como un recurso valioso para adquirir conocimientos de una manera divertida, ya que para ellos recitar un poema es como un juego, donde cada verso los envuelve en un mundo de imaginación y creatividad.

¿Cómo influye Camaná en tu producción literaria y qué novedades se vienen? Camaná ha sido un hogar de sanación, de resiliencia. No fue fácil, tuve una infancia dura, pero cada proceso me ayudó a encontrarme conmigo misma y a descubrir ese talento que estaba dormido en mí. Además, tiene una belleza natural que te inspira y te invita a imaginar. Llevaba buen tiempo escribiendo poesías que usaba para mis sesiones de clase, pero nunca me atreví a plasmarlas en un libro. Tuve la oportunidad de conocer a Aback Villegas, director de Pluma Editorial, a quien le compartí mis experiencias y mi sueño de escribir mi libro; él me animó y me ayudó en esta aventura, y hoy se hizo realidad mi primer libro, “Poemas coloridos”.

¿Qué más textos tienes para los lectores? También he escrito un cuento infantil titulado “El viaje inolvidable de Blanca”, con el que me presenté a un concurso nacional, y estoy a la espera de los resultados. Actualmente estoy terminando un cuento donde el mensaje que quiero que comprendan los niños es que la muerte es una parte natural de la vida y que debemos guardar con amor y respeto los mejores recuerdos.

PERFIL

Fany Sonia Denos Manrique, escritora.

Nació en el distrito de Cerro Colorado y desde 1991 reside en Camaná, donde cursó sus estudios secundarios y superiores. Es maestra de Educación Inicial con más de 17 años de experiencia.