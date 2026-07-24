FAP abre investigación por agresión a joven tras accidente en Yanahuara

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) inició una investigación administrativa y disciplinaria por la agresión a Jesús Antonio Lovatón Juárez, de 24 años, luego de un accidente de tránsito ocurrido el 15 de julio en el distrito de Yanahuara en Arequipa.

A través de un comunicado emitido por el Ala Aérea N.° 3, la institución lamentó los hechos de violencia y expresó su rechazo a cualquier tipo de agresión. Asimismo, aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Sin embargo, la FAP hizo una precisión frente a las primeras versiones difundidas sobre el caso: señaló que solo uno de los involucrados pertenece a sus filas. La institución no identificó en su pronunciamiento cuál de los dos investigados es el miembro activo pero se supo que se trata de Hannid Absi Chavez.

La FAP inició la investigación administrativa y disciplinaria por agresión

ACCIDENTE Y AGRESIÓN

El incidente ocurrió a las 18:45 horas en la avenida José Abelardo Quiñones, frente al chifa Kaiken. Según la denuncia, la camioneta Ford F-150 de placa VCW-769, conducida por Absi Chávez, impactó contra el automóvil que manejaba Lovatón y contra otra unidad.

Tras el choque comenzó una discusión que terminó en una violenta agresión. De acuerdo con el testimonio de la víctima, desde la camioneta incluso habrían arrojado una botella de cerveza hacia la ventana del copiloto, donde estaba su enamorada. Cuando Lovatón descendió del vehículo para reclamar y pedir la presencia de la Policía, recibió varios golpes.

El joven terminó con lesiones visibles en el rostro, principalmente alrededor del ojo izquierdo, además de heridas en el pómulo, nariz y labio. Debido a la gravedad de los golpes fue trasladado al hospital Goyeneche, donde fue diagnosticado como policontuso por agresión física y quedó pendiente de evaluaciones adicionales para descartar una lesión ocular de mayor consideración.

“La Fuerza Aérea del Perú no avala ni encubre ningún acto irregular; cada individuo deberá responder por sus actos conforme a ley”, señaló la institución.