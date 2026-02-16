Bernardo Cuesta escribió una nueva página dorada en la historia del FBC Melgar al convertirse en el máximo goleador del cuadro rojinegro, tras alcanzar los 198 tantos con la camiseta arequipeña. Además, llegó a 214 conquistas oficiales en su carrera profesional, cifra que lo coloca entre los diez artilleros argentinos en actividad a nivel mundial, consolidando un logro de alto prestigio para el fútbol peruano.

De acuerdo con el registro del analista deportivo Carlos Arasaki, el listado de goleadores argentinos en actividad es encabezado por Lionel Messi con 896 anotaciones. Le siguen Hernán Barcos (345), Germán Cano (321), Joaquín Larrivey (269), Fernando Zampedri (254), Mauro Icardi (249), Sebastián Sáez (249), Ángel Di María (236), Lautaro Martínez (234) y, en el décimo casillero, Bernardo Cuesta con 214 goles oficiales.

El delantero argentino destacó el apoyo que recibe de sus compañeros dentro del club, asegurando que el cariño y respeto del plantel han sido claves en su rendimiento. “Feliz por marcar mi huella en Melgar, agradezco a la familia y a quienes estuvieron en cada momento; es un camino largo que recorrí”, expresó tras concretar su histórica marca.

El 15 de febrero, Cuesta firmó un doblete que le permitió erigirse oficialmente como el máximo goleador en la historia del equipo arequipeño, superando los 197 tantos del ídolo rojinegro Eduardo Patato Márquez. Con esta cifra, reafirma su estatus como uno de los referentes contemporáneos del club.

Asimismo, el goleador resaltó la emoción que vivió en la última jornada, donde pudo sobreponerse a un penal errado. “Feliz por los goles y por aportar para el bien del grupo. Venía de errar un penal y la adversidad fue un desahogo. La celebración fluyó, el cariño de la gente hizo de este un momento único para disfrutar”, señaló.

Bernardo Cuesta también tuvo un gesto humano al enviar sus condolencias a la familia de Benigno Pérez, fallecido a los 75 años. “Un fuerte abrazo a la familia de Benigno Pérez en este difícil momento que están pasando y todas mis condolencias para ellos”, señaló el capitán rojinegro.

