Arequipa se paraliza y no es para menos, el FBC Melgar jugará desde las 19:30 horas el partido de ida de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle. Es la primera vez que un cuadro arequipeño llega a esta instancia.

Los rojinegros entrenaron ayer en el complejo del club El Nacional y quedó listo para el duelo de esta noche ante el combinado ecuatoriano.

El equipo arequipeño llegó el 29 de agosto a Ecuador, entrenó ayer en tarde en el Tumbaco Complejo de El Nacional y quedó en expedito para el encuentro a jugarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado, situado al norte de la ciudad de Quito.

La única baja que tiene Melgar es Paolo Reyna, quien no estará por acumulación de amarillas. El lugar será ocupado por el joven arequipeño Matias Lazo, con características defensivas.

FORMACIÓN PARA HOY, FRENTE A INDEPENDIENTE DEL VALLE

De no mediar inconvenientes de última hora, el posible once de Melgar será con Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Matias Lazo, Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes, Cristian Bordacahar, Luis Iberico y Bernardo Cuesta.

A la expectativa estará Walter Tandazo, Kevin Quevedo, Joel Sánchez, Jean Pierre Archimbaud, entre otros futbolistas con opciones de ingresar durante los 90 minutos de juego.

HINCHAS VIAJARON A QUITO

Hinchas rojinegros de diferentes regiones del país llegaron a Quito para alentar a Melgar en su travesía de llevar a la final de la Copa Sudamericana.

No obstante, el equipo local jugará en un escenario alterno debido a que el estadio Rumiñahui, situado en la localidad de Sangolqui, no cuenta con la capacidad de aforo que exige la Conmebol para este tipo de partidos. No se espera un lleno total.

Se instarán dos pantallas gigantes en Villa Tambo de Yura y el centro comercial Mall Aventura del distrito de Paucarpata. DirecTV transmitirá el partido con la narración de Daniel Kanashiro, acompañado de Talia Azcarate y Oscar del Portal.

Al menos mil aficionados podrán ver el partido en una pantalla de 7 x 5 metros, que será una verdadera fiesta deportiva porque no es un partido cualquiera. Los hinchas del Dominó realizarán desde las 18:00 horas un show de batucada. El ingreso será gratuito.