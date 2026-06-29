La Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) emitió la resolución final No. 002-LINFA-CD-2026, mediante la cual dispone la exclusión del FC Sporting Company del campeonato y le impone además una sanción económica, todo ello como consecuencia de los incidentes registrados durante la primera fecha del torneo.

El club, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y anunció la presentación formal de una apelación, calificando la medida como “excesivamente abusiva y desproporcional frente a las circunstancias del caso”.

Desde la institución reconocieron que hubo reacciones indebidas ante situaciones de provocación ocurridas durante y al término del encuentro, disputado a puertas cerradas. Pero sostienen que cumplieron con todas las disposiciones de las bases del campeonato y que presentaron oportunamente sus descargos y pruebas ante el tribunal disciplinario.

“Las decisiones disciplinarias deben observar los principios de proporcionalidad y valorar de manera integral el contexto en el que ocurrieron los hechos”, señaló el club.

Por ello, esperan que la instancia de apelación permita revisar el expediente, con el objetivo de garantizar una decisión que fortalezca la justicia deportiva y contribuya al crecimiento del fútbol nacional.

APORTE AL FÚTBOL PERUANO

Al respecto, el director técnico Ysrael Zúñiga no ocultó su preocupación, pero tampoco su esperanza.

“Nos preocupa profundamente esta situación porque detrás de este proyecto hay mucho trabajo, inversión e ilusión de muchas personas. Company nació para aportar al fútbol peruano, generar oportunidades y demostrar que es posible construir proyectos deportivos serios”, declaró el entrenador.

Zúñiga además expresó que el fútbol necesita instituciones fuertes, clubes responsables e inversionistas que crean en el deporte. En ese sentido, espera que las decisiones no desmotiven a quienes desean invertir y desarrollar proyectos en beneficio de los futbolistas y comunidades.

Independientemente del resultado, FC Sporting Company aseguró que su compromiso con el fútbol, sus jugadores, su cuerpo técnico y su hinchada permanece intacto.