Las ocho provincias de Arequipa fueron incluidas en la declaratoria de estado de emergencia por el peligro inminente de intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y comprende a numerosos distritos de la región.

La declaratoria fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, que dispone la ejecución de acciones inmediatas para reducir el riesgo existente, además de trabajos de respuesta y rehabilitación frente a posibles emergencias provocadas por las precipitaciones.

No obstante, la declaratoria no implica la transferencia de un presupuesto adicional para el Gobierno regional de Arequipa o municipios provinciales y distritales. La norma establece que las acciones deberán financiarse con los recursos de los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar dinero adicional al Tesoro Público.

RELACIÓN DE PROVINCIAS Y DISTRITOS EN EMERGENCIA

En la provincia de Arequipa fueron considerados los distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Polobaya, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vítor, Yanahuara y Yura.

En Camaná, la emergencia alcanza a José María Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, Quilca y Samuel Pastor.

En Caravelí, están incluidos Acarí, Cahuacho, Caravelí, Cháparra, Huanuhuanu, Jaqui, Quicacha y Yauca.

En Castilla, figuran Andagua, Aplao, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Huancarqui, Machaguay, Pampacolca, Tipan, Uñón, Uraca y Viraco.

En Caylloma, la medida comprende Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Maca, Majes, San Antonio de Chuca y Tisco.

En Condesuyos, están incluidos Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Río Grande, Salamanca y Yanaquihua.

En la provincia de Islay, fueron considerados Cocachacra, Deán Valdivia, Islay y Punta de Bombón.

Finalmente, en La Unión, la declaratoria alcanza a Alca, Charcana, Huaynacotas, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro.

Durante los 60 días de emergencia, las autoridades deberán ejecutar acciones destinadas a reducir el riesgo y atender eventuales daños provocados por las lluvias, como labores de prevención, respuesta y rehabilitación.

La declaratoria permitirá aplicar medidas de excepción de manera inmediata en las zonas consideradas de muy alto riesgo. Sin embargo, el cumplimiento de estas acciones dependerá de los recursos con los que ya cuentan las entidades públicas involucradas, debido a que el decreto no contempla una partida presupuestal extraordinaria.