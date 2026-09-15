Fenómeno El Niño afectará el turismo en el valle del Colca

El flujo turístico al valle del Colca podría reducirse hasta en 15% debido a los efectos del fenómeno El Niño y el riesgo de interrupciones en las principales vías de acceso a la región, advirtió ayer la gerenta de Autocolca, Silvia Farfán Molina.

Señaló que las emergencias registradas en la carretera Panamericana Sur, entre los distritos de Ocoña (Camaná) y Atico (Caravelí) han generado una disminución de tres mil 500 visitantes, especialmente del turismo extranjero que realiza ruta por la región de Ica.

Farfán explicó que la recaudación anual de Autocolca se mantiene en alrededor de cinco millones de soles y el movimiento turístico ha mostrado un comportamiento favorable durante mayo, junio y julio, aunque en las últimas semanas se registró una caída.

La funcionaria señaló que, ante las noticias sobre bloqueos o dificultades en la Panamericana Sur, algunos visitantes aventureros que se trasladan vía terrestre optan por modificar su recorrido, postergar su visita al Colca o dirigirse directamente a Cusco.

Farfán señaló que existe un flujo de entre 50 y 150 movilidades diarias en determinados tramos turísticos al valle del Colca, por lo que mantener las carreteras transitables resulta fundamental.

Informó que durante la actual temporada seca se han registrado más de diez reportes de incendios en diferentes sectores de la zona.