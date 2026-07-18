El calor ya comenzó a sentirse, pero sus consecuencias apenas empiezan a dibujar un escenario preocupante para Arequipa. Especialistas advierten que el fenómeno de El Niño no solo traería lluvias intensas en algunos sectores, sino también menos agua en las zonas altoandinas, pérdidas agrícolas y afectación a la ganadería durante los próximos meses.

El especialista del Senamhi, José Luis Ticona, explicó que los efectos del fenómeno ya son perceptibles con el incremento de las temperaturas durante el invierno y la primavera. Sin embargo, indicó que el mayor impacto se registraría en verano, cuando podrían presentarse lluvias intensas en valles costeros e interandinos.

Según precisó, el escenario previsto se extendería hasta marzo de 2027 y alcanzaría prácticamente a toda la región. En la sierra alta, especialmente en provincias como Caylloma, se proyecta una disminución de precipitaciones, mientras que Islay, Camaná, Caravelí y la provincia de Arequipa enfrentarían episodios de lluvias de mayor intensidad.

Por su parte, el especialista Guillermo Gutiérrez aclaró que uno de los principales errores es creer que El Niño significa ausencia total de lluvias en Arequipa. Explicó que sí lloverá, aunque por debajo de los niveles habituales en las cuencas altas, reduciendo la disponibilidad de agua que alimenta ríos y represas.

Esa combinación de temperaturas superiores a lo normal y menor disponibilidad hídrica también tendría efectos sobre la producción agropecuaria. Gutiérrez sostuvo que el calor altera el desarrollo vegetativo de los cultivos, favorece la aparición de plagas y enfermedades, además de afectar la pesca por la disminución de especies de aguas frías.

AGRICULTURA

Desde el sector agrario, el presidente del Sistema de Autoridad Autónoma de Agricultura (SADA), Jaime Huerta, señaló que las consecuencias podrían extenderse a las 160 mil hectáreas agrícolas de la región y comprometer el trabajo de aproximadamente 60 mil productores. Asimismo, añadió que la sequía también impactaría los pastizales destinados a la alimentación de alpacas y llamas en las zonas altoandinas.

Huerta indicó que la reducción del recurso hídrico disminuiría el rendimiento de los cultivos conforme avance la campaña agrícola. A ello se sumaría la proliferación de plagas y enfermedades favorecidas por el incremento de las temperaturas, afectando productos como papa, maíz, ajo, cebolla, hortalizas y otros sembríos de temporada.

En Camaná, el panorama presenta características distintas. El presidente de la Junta de Usuarios, Darío Becerra, explicó que el mayor riesgo no será una inundación generalizada, sino la escasez de agua proveniente de las cuencas altas, situación que comprometería la producción agrícola en toda la provincia.

El dirigente precisó que cuando las lluvias se concentran en las cuencas medias y bajas, el arroz puede sufrir graves daños durante la etapa de formación de la espiga. Además, el exceso de humedad favorece la aparición de hongos, insectos y enfermedades que reducen considerablemente la productividad de los cultivos.

Becerra agregó que cebolla, ajo y frejol también figuran entre los productos más vulnerables, pues suelen permanecer en el campo durante el secado y las precipitaciones pueden provocar que se malogren. Actualmente, alrededor de 2500 agricultores trabajan unas 7 mil hectáreas en la provincia de Camaná.

El comportamiento de las lluvias también mantiene en alerta a los administradores del recurso hídrico. El encargado de Hidrología de Autodema, Valentín Orcón Zamora, explicó que el fenómeno de El Niño Global podría generar menores aportes de agua en las cuencas altas, reduciendo el almacenamiento en las represas de la región.

Aunque actualmente el sistema Chili almacena el 74.6 % de su capacidad y la represa Condoroma alcanza el 83.9 %, Orcón recordó que el año pasado ambas registraban mayores volúmenes. Si las lluvias disminuyen en las cabeceras de cuenca, el abastecimiento de agua para la agricultura podría verse comprometido durante los próximos meses.

MAR PERUANO REGISTRA MAYOR TEMPERATURA

El mar peruano continúa mostrando señales del fortalecimiento de El Niño Costero. De acuerdo con el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), la temperatura superficial del mar registra anomalías de hasta 5.3 °C por encima de los valores normales frente a la costa norte, un comportamiento que evidencia la intensidad alcanzada por este fenómeno climático.