El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) afronta el periodo de prevención ante el fenómeno El Niño (FEN) en medio de descoordinaciones, datos inexactos e incluso contradicciones entre funcionarios de distintas entidades.

El gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, José Antonio Carrera, informó durante una conferencia de prensa realizada la mañana de ayer que la región cuenta con un presupuesto de 7.7 millones de soles para atender emergencias por lluvias intensas.

Sin embargo, horas más tarde, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, señaló un monto similar, pero aseguró que este ya había sido ejecutado en acciones de prevención frente al FEN. “Nosotros ya, en el tema del Fenómeno El Niño, hemos ejecutado un poco más de 7 millones de soles, de acuerdo con los reportes que tenemos del COER. Sin embargo, se ha priorizado un importe de 113 millones de soles para realizar descolmataciones, de acuerdo con las solicitudes presentadas por los alcaldes distritales y provinciales”, manifestó Rohel Sánchez durante una actividad en la sede central del GRA.

En este contexto, es importante señalar que el 3 de agosto, la Gerencia General Regional aprobó seis fichas de actividad de emergencia para labores de limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo por un valor aproximado de 8.4 millones de soles, destinadas únicamente al distrito de Cerro Colorado.

Estas intervenciones, que tendrán plazos de ejecución de entre 30 y 60 días, se desarrollarán en el sector Jorge Chávez-Nazareno y en la asociación José Luis Bustamante y Rivero. Estas deberán pasar por un proceso de licitación a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Sin embargo, según dicha plataforma, la sede central del Gobierno Regional de Arequipa no registra durante el presente año convocatorias de procesos de selección destinados a atender emergencias.

Por otro lado, de acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional de Arequipa inició el año con 2.6 millones de soles en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres. Aunque esta partida fue incrementada hasta 18.8 millones de soles en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), hasta la fecha solo se han devengado 5.4 millones de soles, equivalente al 29.1 % de ejecución de esta categoría presupuestal.

José Antonio Carrera informó además que la Región recibió 12 fichas de atención remitidas por gobiernos locales. No obstante, no pudo precisar si alguna de ellas había sido aprobada o ejecutada, pese a las reiteradas consultas sobre el tema.

Asimismo, sostuvo que los gobiernos locales deben acreditar, mediante una declaración jurada, que no cuentan con recursos financieros para ejecutar dichas fichas de atención y cumplir otros requisitos establecidos.“Si ellos no cuentan con presupuesto, deben, a través de una declaración jurada, señalar que no disponen de recursos y solicitar apoyo para atender la emergencia”, expresó.

MPA DESCONOCE DE DECLARACIÓN JURADA

Sobre este procedimiento también fue consultado el subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Luis Barrezueta, quien mostró sorpresa ante esta exigencia y afirmó que desconocía dicho requisito. Barrezueta explicó que, según la información recibida, se les indicó que el Gobierno Regional solo contaba con 10 millones de soles disponibles.