Autodema redujo en 10% el caudal destinado a la cuenca de Majes como medida preventiva ante una posible escasez de agua asociada al fenómeno de El Niño, informó el gerente de la entidad, Walther Hilari Quispe.

El funcionario precisó que actualmente se descarga de la represa Condoro solo el 90% del volumen habitual y que nuevas restricciones dependerán de la evolución de las lluvias y de las evaluaciones técnicas que se realicen en los próximos meses.

Hilari explicó que la racionalización se aplica en la cuenca del Colca, principal fuente de abastecimiento para el distrito de Majes. Advirtió que una mayor reducción del caudal podría comprometer el suministro para riego, afectar los cultivos y reducir la productividad agrícola, por lo que las medidas se adoptarán de manera gradual según las condiciones hidrológicas.

Ante el riesgo de una sequía, Autodema y la Junta de Usuarios del Valle de Majes conformaron una mesa técnica con participación del Senamhi, Senasa y la Gerencia Regional de Agricultura para monitorear el escenario y emitir alertas oportunas. Además, la entidad presentó al Gobierno Regional y al COER un plan de contingencia con acciones preventivas.

ESCENARIO

El consejero regional y presidente de la Comisión de Agricultura, Antonio Llerena Salas, advirtió que si las lluvias no permiten recuperar el almacenamiento de las represas, Arequipa podría enfrentar una grave escasez hídrica con impacto en la agricultura y la ganadería.

El consejero planteó solicitar transferencias al Gobierno central para ejecutar medidas de contingencia ante la emergencia.