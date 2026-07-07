El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) reveló hace unos días que según se ha podido identificar, al menos 9 millones de personas podrían resultar afectadas por este fenómeno, el cual comenzaría a manifestarse en los próximos meses.

Leane Arias, experta en gestión del riesgo de desastres del Cenepred, detalló que el peligro tiene que ver con alteraciones significativas en las precipitaciones pluviales que podrían ocasionar deslizamientos.

Según un estudio especializado, al menos 209 distritos de 22 departamentos tiene riesgo alto, involucrando a 7 millones 951 mil 322 personas y se ubican 2.315.202 viviendas, 4.076 establecimientos de salud, 14.728 instituciones educativas, 5.877 kilómetros de vías y 1.360.206 hectáreas de superficie agrícola expuestas a posibles afectaciones.

Los departamentos más sensibles son: Lima, con 2.278.267 personas; Piura, con 1.357.582; La Libertad, con 866.273; Lambayeque, con 550.151; e Ica, con 491.647.

Sin embargo, también habrá afectaciones en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Precisamente para garantizar la prevención y atención de las emergencias en la región, el Gobierno Regional de Arequipa mantuvo una reunión con el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, y donde también intervino la alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco Polar, y autoridades de diversas instituciones.

El ministro sostuvo que es importante que los alcaldes distritales y las comunas cumplan con identificar las zonas sensibles y la elaboración de los planes de prevención.