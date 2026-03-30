Este Jueves Santo, 2 de abril, durante el feriado largo por Semana Santa, se realizará el “Festival de Postres Santos”, en la Plaza de Sachaca, desde las de 09:00 hasta las 15:00 horas.

Según la información de la Municipalidad de Sachaca, las picanteras ofrecerán sus mejores postres, entre ellos la mazamorra morada con frutos secos, sango, arroz con leche, mazamorra de harina conocida como “cochinita”, membrillo asado, mazamorra de lacayote, mazamorra de airampo, queso helado y mazamorra de frejoles, entre otros que forman parte de la identidad culinaria del distrito y de Arequipa.

Festival de Postres Santos en la Plaza de Sachaca este Jueves Santo (Foto: Municipalidad de Sachaca)

La feria espera la asistencia de al menos 3 mil personas, porque se contará con la participación de diferentes emprendedores como Boca’i Fierro, La Tía Mati, Con Sabor y Sazón, Helados y Cremoladas “Alegría Alegría”, Sabores Margiory, Picarones y Buñuelos Yeny, Postres Tradicionales y Gustos y Postres “Laydi”.

De acuerdo a la Asociación Gastronómica de Sachaca, durante toda la Semana Santa, las picanterías del distrito ofrecerán también platos tradicionales como el emblemático Chupe de Viernes, así como el tradicional caldo de siete carnes que se consume el Domingo de Resurrección, el cual incluye las carnes de gallina, lomo de cordero, pata de vaca, huesos de res, cecina, cabeza de cordero fresco, lengua seca y pava.

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