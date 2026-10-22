Las actividades por el 486 aniversario de Arequipa costaron 1 millón 586 mil soles, según el balance presentado por la Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa ante el concejo municipal.

Durante la sesión de concejo de hoy, Franco Navarro, integrante de la comisión, informó que se contó con 1 millón 115 mil soles aportados por empresas y la municipalidad mediante auspicios y patrocinios.

En cuanto a los gastos, la comisión ejecutó 470 mil 252 soles de los 500 mil 235 soles destinados a órdenes de compra y de servicio.

Por otro lado, las actividades generaron ingresos por 546 mil 551 soles. El mayor monto provino de las inscripciones para el Corso de la Amistad, que recaudaron 190 mil 500 soles. A ello se sumaron 105 mil soles por los derechos de ocupación de vías públicas para el desfile.

El balance también registra ingresos por 99 mil 236 soles por Festidanza Internacional, 41 mil 378 soles por la venta de entradas al Encuentro Internacional de Tunas y 40 mil 500 soles por el alquiler de espacios del festival gastronómico.

Asimismo, el festival gastronómico recaudó 37 mil 515 soles, mientras que el concurso de selección de tunas generó 12 mil 815 soles.

Franco Navarro, precisó que la utilidad de los festejos fue de 76 mil 288 soles, tras comparar todos los ingresos y gastos. Este monto sería mayor a los recursos obtenidos en los últimos años, pese al corto tiempo, debido al cambio de la alcaldía, tras la vacancia de Víctor Hugo Rivera Chávez.

La alcaldesa Ruccy Oscco informó que aún se evalúa el destino de los 76 mil 288 soles, el cual se informará en las siguientes semanas.