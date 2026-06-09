Más de 70 agrupaciones musicales participarán en el Festival de la Música 2026, que se realizará del 19 al 21 de junio en distintos espacios de Arequipa. El evento contará con 37 presentaciones gratuitas y busca acercar la música a nuevos públicos llevando los conciertos más allá de los escenarios tradicionales.

El director de la Alianza Francesa de Arequipa, Julien Bougon, informó que la programación incluirá artistas de diversos géneros musicales y que la mayoría de las agrupaciones participantes son arequipeñas.

La inauguración del festival está prevista para el 19 de junio en la plaza de Yanahuara. Ese mismo día también se desarrollarán actividades musicales en el Colegio de Ingenieros. En total, el circuito central comprenderá 13 conciertos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.

Los escenarios elegidos para esta edición incluyen espacios culturales y universitarios como el Centro Cultural de la UNSA, la Universidad Católica de Santa María y la Universidad Católica San Pablo. Sin embargo, una de las principales novedades será la incorporación de lugares poco convencionales como librerías, restaurantes, panaderías, bares y la propia sede de la Alianza Francesa.

Según explicó Bougon, el concepto de este año apuesta por sacar la música de los espacios habituales para generar experiencias diferentes y acercar las propuestas artísticas a la ciudadanía en entornos cotidianos.

“Queremos extender los escenarios y ofrecer propuestas originales en lugares fuera de lo común”, señaló al destacar que el festival busca convertirse en un punto de encuentro entre los músicos y el público.

Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán desplazarse libremente entre los diferentes escenarios y disfrutar de todas las presentaciones con ingreso gratuito.

El Festival de la Música se ha consolidado como uno de los principales encuentros culturales de la ciudad. En su edición anterior congregó a aproximadamente 23 mil personas y para este año los organizadores esperan superar esa cifra, impulsados por una programación más amplia y una mayor diversidad de espacios.

La iniciativa tiene como objetivo celebrar la música en todas sus expresiones y fomentar el intercambio entre artistas y espectadores durante tres días consecutivos.