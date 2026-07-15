La pasión por el Mundial también se vive en las galerías comerciales de Arequipa. Antes de los partidos decisivos, la demanda de camisetas de las selecciones de Argentina e Inglaterra aumentó en los puestos de venta de las galerías Fama, ubicadas en la calle Deán Valdivia, en el Cercado de la ciudad.

Los comerciantes ofrecen las camisetas desde S/50, en tallas para niños, jóvenes y adultos. Los aficionados las adquieren para alentar a sus selecciones favoritas desde sus hogares y reunirse con familiares y amigos para seguir los encuentros.

Uno de los vendedores indicó que este miércoles las camisetas de Inglaterra fueron las más solicitadas, impulsadas por el partido de clasificación programado para esta tarde. No obstante, precisó que en los últimos meses la demanda de prendas de las selecciones participantes se ha mantenido constante conforme avanzó el torneo.

Los comerciantes destacan que la fiebre mundialista no solo ha incrementado el interés por los partidos, sino que también dinamiza el comercio local. Al igual que las apuestas deportivas, la venta de camisetas se ha convertido en una de las actividades que mueve la economía durante la competencia, generando mayores ingresos para los negocios dedicados a artículos deportivos.