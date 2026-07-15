El chocolate continúa siendo uno de los ingredientes favoritos en la repostería, pero las preferencias de los consumidores evolucionan. Además del sabor, hoy ganan protagonismo aspectos como el origen del cacao, la calidad de los ingredientes, las preparaciones artesanales y las experiencias que permiten aprender nuevas técnicas de cocina.

De acuerdo con el estudio global Taste Tomorrow, elaborado por Puratos, el mercado de la pastelería y la chocolatería viene experimentando cambios impulsados por consumidores que buscan productos de mayor calidad y propuestas más personalizadas.

Tres tendencias que impulsan el consumo de chocolate

Según el estudio, una de las principales tendencias es el regreso a las preparaciones artesanales, con recetas que priorizan procesos tradicionales y una elaboración más cuidadosa.

Otra preferencia creciente es el consumo de chocolates premium, con mayor porcentaje de cacao y perfiles de sabor más complejos, impulsados por consumidores interesados en conocer el origen de los ingredientes y su calidad.

A ello se suma la búsqueda de experiencias gastronómicas que vayan más allá del consumo del producto, como talleres, demostraciones y actividades que permitan aprender técnicas de repostería y chocolatería.

Las redes sociales impulsan el interés por la repostería

El estudio también identifica un mayor interés por aprender recetas desde casa, motivado por los contenidos especializados que circulan en redes sociales y plataformas digitales.

En este contexto, los postres elaborados con chocolate mantienen una alta demanda, especialmente aquellos que combinan recetas tradicionales con presentaciones contemporáneas y técnicas de pastelería profesional.

Puratos realizará una clase magistral con Sandra Plevisani

Como parte de esta tendencia, Puratos Perú anunció una clase magistral gratuita junto a la reconocida chef y repostera Sandra Plevisani.

La actividad se realizará el 21 de julio y reunirá a 100 participantes, quienes aprenderán a preparar una Torta Trufa de Chocolate, incorporando técnicas utilizadas en la pastelería profesional.

Los asistentes serán seleccionados mediante un sorteo organizado a través de las redes sociales oficiales de Puratos Perú.

Sandra Plevisani regresa a la TV como parte del noticiero de ATV. (Foto: ATV)

Cómo participar en el sorteo

Los interesados deberán seguir la dinámica publicada en las cuentas oficiales de @puratos.peru y @sandraplevisani, donde también se encuentran disponibles las bases del concurso y los detalles de la convocatoria.

La empresa informó que los ganadores accederán gratuitamente a la experiencia culinaria junto a Sandra Plevisani.