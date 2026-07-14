Este 19 de julio, el Día del Pollo a la Brasa coincidirá con la final del Mundial de Fútbol, una combinación poco frecuente que impulsará las reuniones familiares y una mayor afluencia de comensales a restaurantes de todo el país. Según estimaciones del Sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el rubro proyecta un crecimiento cercano al 10 % respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por la mayor demanda en pollerías, cebicherías y chifas.

En ese contexto, diversas cadenas gastronómicas han preparado una oferta enfocada en compartir en familia, reflejando la evolución que ha experimentado uno de los platos más representativos de la cocina peruana.

La cocción a la leña, un sello que marca diferencias

Para Jaime Anlas, chef corporativo de La Leña, el principal elemento diferenciador de la propuesta del restaurante es el método de cocción.

“La leña fresca aporta un sabor más amaderado porque el humo penetra hasta el hueso del pollo durante la cocción. Es una experiencia distinta a la cocción tradicional con brasas”, explicó durante una entrevista.

El chef señaló que otro aspecto clave es el uso de pollo fresco, sin procesos de congelamiento, aderezado durante 24 horas antes de llegar al horno.

“Cuando el pollo se congela pierde parte de sus jugos y cambia la textura. Nosotros trabajamos con un aderezo interno y otro externo para que el sabor llegue hasta el hueso”, indicó.

Más allá de las papas fritas

El crecimiento del pollo a la brasa también se refleja en la variedad de acompañamientos.

Según el documento informativo de La Leña, hoy los consumidores buscan propuestas más completas para compartir, incorporando papas rústicas, choclo, humitas, arroz campestre, frijoles, verduras salteadas y arroz chaufa, entre otras opciones.

Anlas explicó que la cadena ha desarrollado cuatro “banquetes” familiares que combinan el pollo con distintas preparaciones inspiradas en la cocina peruana y la fusión chino-peruana.

Entre ellas destacan el Pachamanquero, con humitas, choclo en salsa pachamanquera, papas rústicas y camotes grillados; el Rompe y Raja, acompañado de puré de papa amarilla, frejoles y arroz con choclo; el Campestre, con arroz de verduras y choclo al horno; y el Chifero, que incorpora arroz chaufa, verduras salteadas y wantanes.

El ají Hapchi, una propuesta con identidad peruana

Otro de los elementos distintivos es el ají Hapchi, elaborado principalmente con huacatay y ají amarillo fresco.

El chef explicó que la preparación mantiene una textura rústica para potenciar el sabor del pollo y diferenciarse de las salsas tradicionales que suelen acompañar este plato.

El comunicado destaca que La Leña es la única cadena que ofrece este ají como parte de su propuesta gastronómica, buscando revalorizar ingredientes de origen peruano.

¿Cómo reconocer un pollo recién preparado?

Consultado sobre cómo identificar un pollo fresco, Anlas recomendó prestar atención a la textura y la jugosidad de la carne.

“Una pechuga bien cocida no debe ser seca. También es importante que la piel conserve brillo y una textura crocante. Esas características permiten reconocer un pollo recién preparado y no recalentado”, señaló.

Asimismo, indicó que el tiempo de cocción y la experiencia del hornero son determinantes para conservar la humedad del producto.

Expectativas por la jornada

La Leña estima que la coincidencia entre el Día del Pollo a la Brasa y la final del Mundial podría incrementar entre 25 % y 35 % sus ventas respecto a un fin de semana habitual e incluso triplicar el volumen de unidades vendidas en algunos de sus locales.

Como parte de esa jornada, la cadena adelantará la apertura de sus locales desde las 11:00 a. m., una hora antes de su horario habitual, para atender la mayor demanda de clientes tanto en salón como por delivery.