Para quienes buscan dónde desayunar en Miraflores, Café de la Paz presenta una carta con más de 15 opciones entre preparaciones saladas y dulces, acompañadas de bebidas calientes y jugos de fruta.

Ubicado en la calle Lima 351, frente al Parque Kennedy, el tradicional restaurante bistró ofrece espacios de salón y terraza, convirtiéndose en una alternativa para quienes desean iniciar el día en uno de los puntos más concurridos del distrito.

Opciones saladas y dulces para distintos gustos

Entre las propuestas saladas destacan los Huevos Benedictinos, el BLT Apaltado, los Tostones de Palta y el Desayuno Kennedy, preparados con diferentes combinaciones de ingredientes.

Cada uno de estos desayunos incluye una bebida caliente a elección —café, capuccino o infusión— además de jugo de papaya o naranja.

Para quienes prefieren empezar la mañana con un toque dulce, la carta incluye Tostadas Francesas, Panqueques Americanos y Crepe de Naranja y Queso, opciones que forman parte de la oferta matutina del restaurante.

Una propuesta que también apuesta por el brunch

Además de los desayunos tradicionales, Café de la Paz ha diseñado una carta que se adapta a diferentes estilos de consumo, desde quienes buscan una comida rápida antes de iniciar su jornada hasta quienes prefieren disfrutar de una experiencia de brunch con mayor tranquilidad.

La propuesta busca combinar variedad gastronómica con un ambiente característico del centro de Miraflores.