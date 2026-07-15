Con motivo del Día del Pollo a la Brasa, que se celebra el tercer domingo de julio, Kiriko Pollería lanzó una campaña especial con combos promocionales disponibles durante todo el mes, pensados para compartir en familia, reunirse con amigos o disfrutar de los encuentros deportivos desde casa.

La propuesta reúne distintas opciones que combinan pollo a la brasa, acompañamientos y bebidas, adaptándose a diferentes grupos y ocasiones.

Combos para compartir en familia y con amigos

Entre las promociones destaca el Combo Brasa Familiar por S/ 86.90, que incluye:

Un pollo entero.

Papas fritas.

Ensalada fresca.

Seis tequeños de queso y pollo.

Gaseosa de 1.5 litros.

Cremas de la casa.

Para quienes buscan una alternativa para dos personas, la cadena ofrece el Combo Brasa Dúo por S/ 49.90, compuesto por dos cuartos de pollo, papas fritas, ensalada y dos bebidas personales.

En tanto, el Combo Hinchada, pensado para acompañar la temporada futbolera, tiene un precio de S/ 59.90 e incluye medio pollo a la brasa, seis tequeños de queso y pollo y dos cervezas Heineken.

Una opción práctica para cualquier ocasión

Otra de las promociones es el Combo Golazo Kiriko, disponible por S/ 39.90, que reúne un cuarto de pollo a la brasa, papas fritas, ensalada, seis tequeños de queso y pollo y una bebida personal.

La empresa indicó que estas promociones estarán vigentes durante todo julio.

¿Dónde pedir o visitar Kiriko Pollería?

Los combos promocionales son válidos exclusivamente para pedidos por delivery a través del 983 532 942.

Quienes prefieran disfrutar de la experiencia en salón podrán acudir a cualquiera de sus locales ubicados en:

Calle Dean Valdivia 161, San Isidro.

Calle Lima 491, Miraflores.

Además del tradicional pollo a la brasa, la carta incluye parrillas, piqueos y otras alternativas gastronómicas.