Con motivo del Día del Pollo a la Brasa, que se celebra el tercer domingo de julio, Kiriko Pollería lanzó una campaña especial con combos promocionales disponibles durante todo el mes, pensados para compartir en familia, reunirse con amigos o disfrutar de los encuentros deportivos desde casa.
La propuesta reúne distintas opciones que combinan pollo a la brasa, acompañamientos y bebidas, adaptándose a diferentes grupos y ocasiones.
Combos para compartir en familia y con amigos
Entre las promociones destaca el Combo Brasa Familiar por S/ 86.90, que incluye:
- Un pollo entero.
- Papas fritas.
- Ensalada fresca.
- Seis tequeños de queso y pollo.
- Gaseosa de 1.5 litros.
- Cremas de la casa.
Para quienes buscan una alternativa para dos personas, la cadena ofrece el Combo Brasa Dúo por S/ 49.90, compuesto por dos cuartos de pollo, papas fritas, ensalada y dos bebidas personales.
En tanto, el Combo Hinchada, pensado para acompañar la temporada futbolera, tiene un precio de S/ 59.90 e incluye medio pollo a la brasa, seis tequeños de queso y pollo y dos cervezas Heineken.
Una opción práctica para cualquier ocasión
Otra de las promociones es el Combo Golazo Kiriko, disponible por S/ 39.90, que reúne un cuarto de pollo a la brasa, papas fritas, ensalada, seis tequeños de queso y pollo y una bebida personal.
La empresa indicó que estas promociones estarán vigentes durante todo julio.
¿Dónde pedir o visitar Kiriko Pollería?
Los combos promocionales son válidos exclusivamente para pedidos por delivery a través del 983 532 942.
Quienes prefieran disfrutar de la experiencia en salón podrán acudir a cualquiera de sus locales ubicados en:
- Calle Dean Valdivia 161, San Isidro.
- Calle Lima 491, Miraflores.
Además del tradicional pollo a la brasa, la carta incluye parrillas, piqueos y otras alternativas gastronómicas.