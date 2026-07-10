Las actividades por el 205.° Aniversario de la Independencia del Perú comenzaron este viernes en Arequipa con los tradicionales desfiles escolares organizados por las unidades de gestión educativa local (UGEL). La primera jornada se desarrolla en distintos distritos pertenecientes al ámbito de la UGEL Arequipa Sur.

Uno de los principales escenarios es el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde el desfile se realiza desde las 8:00 horas en la Av. La Cultura. En esta actividad participan más de 16 instituciones educativas de los niveles de primaria y secundaria, cuyos estudiantes marchan en homenaje a las Fiestas Patrias.

Al término del desfile se premiará a las delegaciones que obtengan los mejores puntajes con la entrega de gallardetes y reconocimientos.

Las actividades continuarán el 11 y 12 de julio con los desfiles escolares organizados por la UGEL Arequipa Norte en los diferentes distritos de su jurisdicción.

Posteriormente se desarrollarán los concursos “Campeón de Campeones”, en los que competirán las instituciones educativas que resulten ganadoras en los desfiles distritales. La UGEL Arequipa Sur realizará esta competencia el 18 de julio en la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata, mientras que la UGEL Arequipa Norte hará lo propio el 19 de julio en la avenida Independencia.

Las celebraciones terminarán el 25 de julio con la tradicional Parada Militar en la avenida Independencia, donde desfilarán las delegaciones ganadoras del concurso Campeón de Campeones de las UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya, junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.