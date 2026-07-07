Los desfiles escolares por Fiestas Patrias ya tienen fechas definidas en Arequipa. La Gerencia Regional de Educación informó el cronograma de las actividades que se desarrollarán durante julio y que culminarán con la Gran Parada Militar del 25 de julio.

Las primeras actividades serán los desfiles escolares en los distritos. Las instituciones educativas pertenecientes a la UGEL Arequipa Sur participarán el 10 de julio, mientras que los colegios de la UGEL Arequipa Norte desfilarán el 11 y 12 de julio, de acuerdo con la programación establecida por cada distrito.

Posteriormente se realizarán los concursos “Campeón de Campeones”, en los que competirán las delegaciones ganadoras de los desfiles distritales. La UGEL Arequipa Sur llevará a cabo su certamen el 18 de julio en la Av. Kennedy, en el distrito de Paucarpata. Al día siguiente, 19 de julio, será el turno de la UGEL Arequipa Norte, cuyo concurso se desarrollará en la Av. Independencia.

La programación terminará el 25 de julio con la tradicional Gran Parada Militar por Fiestas Patrias. En esta ceremonia participarán las instituciones educativas que obtengan el primer y segundo lugar en los concursos “Campeón de Campeones” de las UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya.