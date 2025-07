En estas Fiestas Patrias, los emprendedores tienen una gran oportunidad de crecer, pero no basta con vender un buen producto. Según Liliana Alvarado, directora de la Escuela de Postgrado de la UTP, hoy los consumidores no compran con la razón, sino con la emoción y lo que se ofrece debe generar deseo, no solo cubrir una necesidad.

“Un chorizo en un plato no emociona, pero uno en una parrilla, rodeado de amigos, sí”, explica. La clave es contar una historia y conectar con lo que el cliente quiere sentir. Para lograrlo, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta poderosa, accesible y casi siempre gratuita para todos.

Con plataformas como ChatGPT o generadores de imágenes y videos, los emprendedores pueden crear anuncios creativos. “Lo importante es saber pedirle bien a la IA lo que quieres que haga (...) Eso se llama ‘prompt’ y es una habilidad que cualquiera puede aprender con práctica”, resalta.

ATENCIÓN

Valdivia sostiene que antes de aplicar tecnología, hay que conocer al consumidor. “No es lo mismo venderle a un joven que a una madre de familia”, advierte. También detalla que el consumidor arequipeño es desconfiado y muy exigente: valora la honestidad, la calidad y que se cumpla lo prometido, en caso no sea así nunca más vuelve a ese lugar.

Frente a la competencia de productos extranjeros, Alvarado sugiere apelar al orgullo nacional y/o regional. “Tenemos talento local, hay que hacerlo notar”, afirma. Y para diferenciarse, más que ofrecer algo nuevo, hay que comunicarlo mejor y generar vínculos emocionales con el cliente.

También aconsejó capacitarse y adaptarse a los cambios del mercado. “Hay que desaprender para volver a aprender”, dice. Por eso, la Escuela de Postgrado UTP lanzará cursos en Arequipa sobre la IA, neurociencia y habilidades digitales, pensados especialmente para emprendedores.