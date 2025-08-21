Con miras a la realización del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) a realizarse en Arequipa entre el 14 y 17 de octubre, la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Ministerio de Relaciones Exteriores firmaron un convenio de cooperación en el Salón Consistorial del Portal de la Municipalidad con la finalidad de sumar esfuerzos, capacidades y recursos en el desarrollo de las actividades del CILE.

“Es la formalización de las conversaciones que hemos tenido con la Municipalidad Provincial de Arequipa. Con esto sellamos los compromisos que cada parte se obliga para poder darle forma a las distintas actividades que tenemos previstas para la realización del Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española”, refirió Carlos Chávez-Taffur, presidente del grupo de trabajo.

PRESENCIA

Chávez-Taffur destacó la participación de la ciudad de Arequipa en los próximos eventos de carácter internacional, que tendrán lugar en los próximos meses y que cerrará el año con los 25 años de la declaración del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Ya se conoce en los próximos meses, saliendo de esta fiesta (aniversario de Arequipa), se empieza con el Perumin, que es el evento minero más grande de la región, después entramos nosotros con el décimo CILE y a las dos semanas viene lo del Hay Festival. Eso le da un enorme contenido cultural a la ciudad de Arqeuipa”, expresó.

Entre estos ventos internacionales se tiene Perumin 37, que se desarrollará entre el 22 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones de Cerro Juli. En el caso del Hay Festival, este se dará entre el 6 y 9 de noviembre, mientras que la celebración de los 25 años de la declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio Cultural se dará en diciembre.