Las dificultades de coordinación entre la Fiscalía y la Policía en Cerro Colorado motivaron una reunión entre fiscales y comisarios del distrito para evaluar problemas que afectan la atención de denuncias y el avance de las investigaciones penales, así como establecer mecanismos que permitan una respuesta más rápida a los ciudadanos.

El encuentro reunió a representantes del Ministerio Público y de las comisarías de Aeropuerto, Ciudad de Dios, Zamácola, Mariscal Castilla, Ciudad Municipal, Yura y Cerro Colorado. Durante la cita se analizaron los procedimientos de derivación de casos y la distribución de competencias, aspectos que suelen generar retrasos o dificultades en la tramitación de investigaciones cuando no existe una adecuada articulación entre ambas instituciones.

La reunión fue presidida por el fiscal provincial coordinador de los despachos fiscales de Cerro Colorado, Humberto Flores Cáceres, quien presentó el esquema de turnos de los fiscales de la sede con la finalidad de facilitar una comunicación más directa entre los operadores de justicia y la Policía ante intervenciones urgentes.

Uno de los puntos centrales fue la exposición de los problemas que enfrentan las dependencias policiales en el distrito. Los comisarios detallaron diversas dificultades operativas que inciden en su labor diaria, situación que llevó a plantear la necesidad de fortalecer los canales de coordinación con el Ministerio Público para evitar demoras en la atención de los casos.

Si bien ambas instituciones coincidieron en la importancia de trabajar de manera articulada para mejorar las investigaciones y la atención a la ciudadanía, en la reunión se evidenció la necesidad de corregir deficiencias de coordinación que persisten entre los servidores encargados de perseguir el delito en una de las jurisdicciones con mayor crecimiento poblacional de Arequipa.

En la cita participaron además los fiscales provinciales Ronal Enrique Cueva Huanca, Jessica Graciela Mercado Sosa, Connie Catherine Calderón Pacheco, María Paola Peralta Alva y Raúl Darío Bayona Goicochea.