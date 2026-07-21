La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa exhortó a cinco municipalidades a intervenir de manera inmediata en la torrentera El Chullo, luego de que se detectaran puntos críticos que podrían incrementar el riesgo de desbordes y afectar a viviendas cercanas ante la llegada de lluvias intensas.

La medida fue adoptada tras conocerse un informe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que identificó la presencia de desmontes, trabajos que obstruyen el cauce natural de la torrentera y obras ejecutadas en uno de sus márgenes que podrían comprometer la estabilidad del otro lado del cauce.

Ante esta situación, la fiscal provincial Ana Cecilia Cordero Echenique recomendó a las municipalidades de Arequipa, Cayma, Yanahuara, Sachaca y Cerro Colorado, así como a sus oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptar acciones coordinadas para reducir el peligro y prevenir posibles emergencias.

De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, las condiciones actuales de la torrentera representan un riesgo para las familias que viven en las zonas aledañas, especialmente si se presentan precipitaciones de gran intensidad asociadas al Fenómeno El Niño.

La representante del Ministerio Público recordó que, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), los gobiernos regionales y municipales son responsables de planificar, ejecutar y supervisar las acciones destinadas a prevenir y reducir los riesgos ante desastres naturales.

La Fiscalía señaló que estas acciones preventivas buscan verificar que las autoridades cumplan con sus responsabilidades antes del inicio de la temporada de lluvias y evitar que una situación de riesgo se convierta en una emergencia que afecte a la población.

Asimismo, advirtió que la intervención también tiene como finalidad prevenir la posible comisión de delitos relacionados con la exposición de personas al peligro y la omisión de funciones por parte de las autoridades competentes si no se adoptan las medidas correspondientes a tiempo.