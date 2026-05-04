La Fiscalía en Arequipa reconoció que enfrenta serias limitaciones para cumplir sus objetivos institucionales debido a la falta de presupuesto, situación que impacta directamente en la reducción de la carga procesal y en la calidad del servicio de justicia.

Así lo advirtió la presidenta de la Junta de Fiscalías Provinciales, Isabel Hurtado Mazeyra que señaló que el recorte presupuestal es un problema nacional. “Lamentablemente el presupuesto que ha destinado al Ministerio Público es menor y definitivamente esto está afectando no solo en el Distrito Fiscal de Arequipa, sino a nivel nacional”, sostuvo.

Una consecuencia es la reducción de personal en cargos de apoyo como secretarios y contrataciones de terceros, aunque no precisó cifras exactas, Hurtado indicó que el recorte es evidente y repercute en la operatividad de las fiscalías. Ahora no se requiere únicamente más fiscales, sino también peritos y recursos logísticos.

El distrito fiscal cuenta con más de 1500 trabajadores, pero se requiere de 500 a 600 servidores nuevos, especialmente para áreas críticas como las fiscalías de flagrancia.

En esa línea, detalló que solo existen tres fiscalías corporativas de flagrancia, cuando lo ideal sería contar al menos con seis despachos para garantizar una respuesta inmediata ante delitos, esta limitación reduce la capacidad de atención oportuna.

INVESTIGAN PROCESOS DE EXTORSIÓN, SICARIATO

En cuanto a la carga delictiva, Hurtado Mazeyra señaló que delitos como extorsión y sicariato tuvieron variaciones, mientras que las fiscalías especializadas continúan atendiendo casos complejos como corrupción de funcionarios y lavado de activos, muchos de ellos con procesos que pueden extenderse hasta 36 meses por su complejidad.

Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Hugo Ramos Hurtado, coincidió en que la falta de recursos es un obstáculo clave para el sistema. “No permite cumplir las metas que uno se hace”, afirmó al referirse a la imposibilidad de reducir la carga procesal sin un incremento presupuestal.

Ramos agregó que la institución mantiene una lucha constante por obtener mayores recursos desde el nivel central.