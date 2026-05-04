Un grupo de extorsionadores incendió una panadería ubicada en el distrito de La Perla, en el Callao, mientras clientes y trabajadores se encontraban en el interior del local.

El ataque obligó a las personas presentes a evacuar de inmediato para poner a salvo sus vidas, en medio de la rápida propagación del fuego, según informó América Noticias.

Ataque fue captado por cámaras de seguridad

De acuerdo a la información policial un sujeto encapuchado llegó al establecimiento portando una botella con kerosene, la cual utilizó para rociar el ingreso del local antes de iniciar el incendio.

Las imágenes de seguridad registraron el momento del ataque, así como la huida del agresor, quien logró escapar pese a que una comisaría se encuentra a pocas cuadras del lugar.

Según la administración del negocio, los responsables pertenecerían a la banda criminal denominada Los Baturris, que días antes había dejado un mensaje amenazante en el local.

El documento advertía sobre el retorno de la organización delictiva a la zona y exigía pagos a cambio de no atentar contra el negocio.

La Policía señaló que este mensaje será una pieza clave en la investigación para identificar a los integrantes de la banda.

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Negocio ya había recibido amenazas

Los propietarios indicaron que este no es el primer incidente relacionado con extorsiones.

El establecimiento, con más de 50 años de funcionamiento, había sido previamente amenazado por los delincuentes, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de trabajadores y clientes.

Tras el atentado, los empleados del negocio solicitaron garantías a las autoridades para continuar operando.

Investigación en curso

El caso ha sido derivado a unidades especializadas en extorsión, que vienen analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al atacante y a los responsables de la organización criminal.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias en los próximos días para dar con el paradero de los implicados.