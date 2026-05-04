El Instituto Nacional Penitenciario entregó este lunes a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como alias ‘Pequeño J’, a agentes de la Interpol durante la madrugada. El procedimiento se realizó en el penal Ancón II como parte del proceso de extradición solicitado por las autoridades argentinas.

El detenido es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de tres jóvenes ocurrido en septiembre de 2025 en la localidad de Florencio Varela, en Buenos Aires.

Fotos: César.grados@photo.gec

Entrega se ejecutó bajo estricto resguardo policial

El operativo se ejecutó alrededor de las 4:36 de la mañana dentro del establecimiento penitenciario Ancón II. La diligencia fue coordinada entre representantes del INPE y la Interpol, quienes supervisaron el inicio del traslado en todo momento.

Posteriormente, el investigado fue conducido bajo resguardo policial hacia el aeropuerto. Desde allí se continuó con el procedimiento de extradición hacia territorio argentino.

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¿Cómo fue capturado?

Como se recuerda, Valverde Victoriano había huido al Perú luego de presuntamente torturar y asesinar a Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Argentina, donde es investigado por el triple homicidio. Sin embargo, fue capturado el 30 de septiembre de 2025 en el distrito limeño de Pucusana.

Tras su captura negó los cargos que se le imputan y permaneció recluido en el penal de Cañete hasta su reciente traslado a Ancón II.

En el Perú no se le imputaron cargos adicionales por este caso. El proceso de extradición continuó por la vía judicial ordinaria luego de que se rechazara inicialmente la vía simplificada.

Con el avance del trámite, las autoridades peruanas finalmente aprobaron el pedido de extradición. El caso quedó listo para su ejecución conforme a los acuerdos de cooperación internacional.

🚨Así fue la detención de Pequeño J en Perú



➡️ Se trata del principal sospechoso de ser el autor intelectual del triple crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Fue arrestado en Pucusana, a 60 km. de Lima, en Perú y regía un pedido de captura de Interpol… pic.twitter.com/Oi3Sji0BpI — C5N (@C5N) October 1, 2025

Pronunciamiento del INPE

Durante una conferencia de prensa, Henry Coto Socho resaltó que el proceso se realizó en articulación con autoridades judiciales y policiales.

“Consideramos los hechos que se imputan al interno como delito en ambos países; y tercero, que no son trasladados por delitos de opinión ni políticos. Dado ese presupuesto, la Administración Penitenciaria ha tenido a bien coordinar con las autoridades fiscal y judicial para concretar con los documentos pertinentes, y ciertamente la Interpol acaba de acudir al establecimiento para las formalidades de ley y proceder al traslado hacia el destino, que es la República de Argentina”, declaró.

Fotos: César.grados@photo.gec.