“Saludo con afecto a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos venidos de todos los países del mundo. A los peruanos que en Roma forman la Asociación de la Virgen de Chapi de Arequipa”, señaló ayer el sumo pontífice desde la ventana del Vaticano en su acostumbrada aparición de domingo para el rezo del Ángelus.

Ante miles de asistentes, la mención del papa “peruano” causó gran emoción entre los que había niños vestidos con trajes típicos y miembros del cuerpo diplomático, entre ellos el embajador de Perú ante la Santa Sede, Ponce San Román. La Asociación Virgen de Chapi en Roma tiene 20 años y fue conformada por fieles peruanos, principalmente arequipeños, que mantiene viva la devoción a su la Mamita. En su devoción organizan misas y procesiones para la comunidad peruana en Italia, celebrando su festividad principal el 1 de mayo, replicando la tradición del santuario en Polobaya, Arequipa.

Cabe recordar que el 4 de febrero, el papa presidió el acto de entronización y bendición de un conjunto monumental de arte sacro peruano en la Passeggiata Pío XII de los Jardines Vaticanos. Se trata de un mosaico de la Santísima Virgen María, que sintetiza el fervor mariano del Perú a través de sus advocaciones más emblemáticas, y una estatua de Santa Rosa de Lima, labrada en piedra de los Andes.

En esa ocasión, el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Obispo de Lurín, Monseñor Carlos Enrique García Camader, afirmó que el mosaico es “más que una obra artística: es una profesión de fe hecha imagen y oración”.

“María ha sido para el Perú escuela de fe, de esperanza y de unidad. Son la Virgen de la Puerta, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Merced, la Virgen de Chapi, la Virgen del Carmen, la Virgen de Cocharcas, la Virgen de la Evangelización”, dijo.

DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE CHAPI

La festividad de la Virgen de Chapi es una de las actividades religiosas con mayor convocatoria en el Perú. Cada 1 de mayo reúne a miles de personas en su santuario ubicado en el distrito de Polobaya, en Arequipa. Este año se registraron cerca de 210 mil personas que recorrieron largas distancias para llegar hasta el santuario y participar en las actividades religiosas.

El día central de la fiesta, viernes 1 de mayo, la misa solemne fue presidida por monseñor Javier Del Río Alba, arzobispo de Arequipa, y concelebrada por el obispo auxiliar mons. Raúl Chau Quispe; el padre Alberto Ríos Neyra, vicario general y, los sacerdotes Samuele Patat y Luis Téllez, rector y vicerrector del Santuario, respectivamente.

Por primera vez en la historia del santuario, la misa de fiesta se celebró al interior del templo a las 11 de la mañana, mientras que miles de fieles que permanecieron en la explanada pudieron seguir la celebración eucarística a través de pantallas gigantes instaladas especialmente para esta ocasión. La procesión de la imagen de la virgen se realizó a la 1 de la tarde, acompañada por una multitud de devotos que expresaron su amor y gratitud a nuestra “Mamita” de Chapi.

La devoción se demuestra también en la iglesia de Chapi Chico en Miraflores, a donde llegan numerosos fieles, entre ellos varios jóvenes. En el santuario de Chapi en Charcani, las muestras de fe también fueron numerosas. El reciento fue arreglado para albergar a los fieles que cada año son más. La advocación mariana es venerada también en parroquias de la provincia de Islay, en El Pedregal, Caylloma y en otras localidades.