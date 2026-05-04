Efectivos policiales lograron la detención de un sujeto sindicado como presunto autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco.

Delito en la zona

El hecho ocurrió en el sector La Esperanza, donde fue intervenido Julio César Quispe Farfán, quien minutos antes habría sustraído tres tarjetas de distintas entidades bancarias, así como la suma de 200 soles en efectivo a su víctima.

Tras la rápida acción policial, se ejecutó un operativo inmediato que permitió ubicar y detener al presunto delincuente, evitando que continúe cometiendo ilícitos en la zona.

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