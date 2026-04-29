Delincuentes irrumpieron la madrugada del pasado lunes, 27 de abril en un puesto de la Galería Libertadores, a una cuadra de la Plaza de Armas de la ciudad, y se apoderaron de casi S/9 mil en efectivo y un celular tras violentar el portón del negocio.

Robo en pleno centro

Según el acta policial, los ladrones reventaron el candado y doblaron el portón enrollable para ingresar al puesto N.° 21, dedicado a la venta de accesorios de computación y que también funcionaba como agente bancario. La propietaria, Rosa Edith Huamán Lara (31), comprobó luego el robo de una caja registradora con S/ 8,500 y un celular Redmi 9T valorizado en S/ 500.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia. Un sujeto entra con facilidad, toma primero lo que sería el botín con el dinero, regresa tras quitarse una prenda y luego salta el mostrador para llevarse más objetos de valor. La alarma del local se activó y obligó al ladrón a escapar, mientras no se descarta que haya actuado con cómplices.

Agentes policiales llegaron al lugar y solicitaron apoyo del Departamento de Investigación Criminal de Ica para las pericias correspondientes. Los videos de seguridad serán pieza clave para identificar a los responsables de este robo cometido en pleno corazón comercial de la ciudad.

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