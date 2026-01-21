Un sujeto ha sido enviado a la cárcel. Es acusado de violar a una niña de 14 años, quien estaba pérdida, situación que fue aprovechada por el hombre, quien lejos de auxiliarle la traslado en una motocicleta a una zona oscura, donde la ultrajó sexualmente bajo amenazas de muerte.

Violencia sexual

El Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Ica, obtuvo la medida de cuatro meses de prisión preventiva contra Juan Miguel Ramos Hernández (40), quien es investigado por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de una menor de 14 años.

La medida coercitiva fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Víctor Hugo Arias Torrejón, tras sustentar ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de Ica, los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho delictivo.

De acuerdo con la denuncia presentada, la menor habría salido de su domicilio en el caserío El Codo, distrito de Tate, en la provincia de Ica, alrededor de las 10:30 de la noche del 14 de enero, con dirección al distrito de Santiago. En el trayecto, al perderse, solicitó ayuda a un sujeto desconocido que se ofreció a trasladarla en motocicleta.

Según la versión de la agraviada, durante el recorrido el individuo habría realizado tocamientos indebidos y lejos de brindarle auxilio, se desvió de la ruta hacia una zona oscura y desolada donde con violencia y amenazas de muerte, habría consumado el acto de violación, dejándola luego en la vivienda de una familiar.

La madre de la menor, al ubicarla, recibió el relato de lo sucedido y procedió a formular la denuncia ante la comisaría de la zona. Las investigaciones preliminares, que incluyen imágenes de video vigilancia y reconocimiento físico, habrían permitido identificar al presunto agresor.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público presentó indicios reveladores que permitieron la formalización de la investigación preparatoria. La fiscalía argumentó que el plazo otorgado de prisión preventiva es necesario para garantizar el desarrollo de las diligencias restantes, evitar el peligro de fuga y asegurar la presencia del procesado durante el proceso judicial.

