Un depravado sexual ha sido condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. El sujeto violó a una menor de 12 años cuando la mamá de la víctima estaba en el hospital dando a luz y la niña se encontraba sola.

Delito sexual

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Ica logró que se confirme la sentencia de cadena perpetua impuesta contra Vicente Edwin Achulli Flores (24), por la comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de 12 años.

El caso estuvo en segunda instancia a cargo del fiscal adjunto superior Amadeo Mora Coñes, quien sustentó los argumentos del Ministerio Público durante la etapa de apelación, logrando que el órgano jurisdiccional ratifique la condena impuesta en primera instancia.

De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado frecuentaba el domicilio de la menor debido a un vínculo familiar con el padrastro de la víctima. Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2024, en el sector Villa Rotary del distrito de Salas Guadalupe, cuando el acusado aprovechó que la menor se encontraba sola en la vivienda. En ese momento, los padres de la víctima se hallaban atendiendo compromisos familiares y laborales relacionados con el parto de la madre y la atención de su negocio.

El imputado ingresó al inmueble utilizando engaños para luego perpetrar el delito. Posteriormente, intentó evadir su responsabilidad penal solicitando la revocatoria de la sentencia condenatoria.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica declaró infundado el recurso interpuesto por la defensa técnica, confirmando la cadena perpetua, así como el pago de S/ 5000 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

