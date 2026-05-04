Aquí detallamos los precios para hoy lunes 4 de mayo en algunos grifos de Arequipa. Los pecios de la gasolina y petróleo aún son altos

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 4 de mayo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec del distrito de Cerro Colorado se vende a 18.67 soles; en el grifo JHP en la Av. Kennedy en la urb. Industrial Cayro en Paucarpata a 18.95 soles, en el servicentro Transportes y Servicios Espinar en la Av. Caracas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 18.99 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 4 de mayo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec del distrito de Cerro Colorado se vende a 19.59 soles, en el grifo Tucano en la Av. Prolongación Unión en 4 de Octubre de Socabaya a 19.99 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 20.30 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 4 de mayo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento de Cerro Colorado se vende a 20.74 soles; en el grifo Tucano en Av. Prolongación Unión de Socabaya a 20. 79 soles; en el grifo DBM & M en la carretera Panamericana Sur a 20.87 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 4 de mayo en Arequipa?

El GLP en el grifo Petrolcenter de Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado se vende a 6.75 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 6.95 soles, en Zeta Gas Andino en la Av. Tahuaycani en Sachaca A 6.98 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 4 de mayo?

El balón de gas de 10 kilos de Z Gas en la Av. Roosevelt en Alto Selva Alegre a 46.99 soles, en la Av. Jesús, urbanización 15 de Enero en Paucarpata se vende a 47 soles; en el Grupo Casied, ubicado en UPIS Cristo Rey de la Zona 1 en el distrito La Joya se vende a 48 soles.