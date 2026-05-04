Con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del dengue, las Brigadas de Intervención Inicial del Ministerio de Salud, en coordinación con el equipo técnico de Metaxénicas y del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, han comenzado una campaña de búsqueda activa de casos de dengue en diversos sectores de Morropón.

Estas brigadas están visitando hogares y comunidades para identificar síntomas, brindar orientación y atención, así como promover medidas de prevención.

El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que puede causar fiebre alta, dolor de cabeza, molestias musculares y otros síntomas.

Por ello, el Ministerio de Salud y la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba invita a la población a colaborar con las brigadas y tomar precauciones como eliminar criaderos de zancudos (llantas, botellas, chapas, etc.) y lavar, escobillar y tapar los recipientes donde se almacena agua.

Asimismo, se recomienda acudir al centro de salud I-4 Morropón ante cualquier síntoma sospechoso para recibir atención oportuna.

Esta iniciativa forma parte del compromiso que se tiene para cuidar la salud de todos los ciudadanos y reducir el impacto del dengue en Morropón.