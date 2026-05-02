Piura se ubica como la segunda región con mayor incidencia de casos de leptospirosis en el país. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), la región registra 371 casos (entre probables y confirmados).

Hasta la semana epidemiológica 16, con corte al 25 de abril, la región Piura solo es superada por Loreto, que lidera la estadística con 645 casos, mientras que Tumbes ocupa el tercer lugar con 342 reportes. No obstante, la región se mantiene con 5 decesos.

A nivel provincial, Sullana lidera las cifras con 177 casos, le sigue Morropón con 117 y Piura con 50. En menor escala están Talara y Huancabamba, con 8 contagios cada una; Paita con 5; Ayabaca con 4; y Sechura que reporta 2 casos.

Ante esta situación, los médicos han recomendado a las personas tomar medidas preventivas y evitar el contacto con aguas sucias, lavado de manos, entre otras acciones de prevención.