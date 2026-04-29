Ante el incremento de infecciones respiratorias en Piura, la Dirección Regional de Salud (Diresa) insta a los adultos mayores a vacunarse contra la influenza y el neumococo. Esta medida preventiva busca evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y reducir el riesgo de fallecimientos en la población vulnerable.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, hasta la Semana Epidemiológica N°15, es decir, hasta el 18 de abril, se han registrado 33,931 episodios de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años y 1,269 casos de neumonía en personas mayores de 60 años. Además, se reportaron 56 fallecimientos en adultos mayores, principalmente en los distritos de Veintiséis de Octubre y Sullana, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de este grupo y la urgencia de la vacunación oportuna.

Para ello, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura recuerda a la población que las vacunas contra la influenza y el neumococo están disponibles de forma gratuita en toda la red de establecimientos de salud.

Como se recuerda, la vacuna contra la influenza debe administrarse anualmente a menores de 5 años, gestantes, personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años para asegurar protección frente a las cepas circulantes. Por otro lado, la vacuna contra el neumococo se aplica en una sola dosis a adultos mayores, siendo fundamental para prevenir enfermedades graves como la neumonía, meningitis y sepsis.

En ese sentido, en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas 2026, que se desarrolla hasta el 3 de mayo, brigadas de salud vienen intensificando las jornadas de vacunación en toda la región, priorizando a los grupos más vulnerables.

El director regional de Salud, Joel Olivares López, señaló que se está acercando la vacunación a la población para ampliar la cobertura.

“Estamos acercando las vacunas para garantizar la protección, especialmente de niños, gestantes y adultos mayores”, indicó Olivares.

Por su parte, el miembro del Colegio Médico de Piura y especialista en Salud Pública, doctor Julio Barrena, resaltó la importancia de la vacuna, pero también los hábitos de limpieza.

Las enfermedades respiratorias como la influenza, neumonía, Virus Sincicial Respiratorio (VSR), entre otras enfermedades, también han registrado altas cifras de casos y hasta fallecimientos en la región.