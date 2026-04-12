El Ministerio Público de Arequipa descartó un presunto caso de suplantación de identidad registrado en el colegio Circa Santa Rosa de Lima, en el distrito de Alto Selva Alegre, durante la jornada electoral de hoy domingo.

El incidente fue reportado por el ciudadano Jhon Alarcón, de 65 años de edad, quien advirtió que, al momento de acudir a su mesa de votación, encontró una firma en el casillero donde debía registrar su rúbrica y huella digital.

Sin embargo, tras las diligencias realizadas, la fiscal Ana Cecilia Cordero precisó que se trató de un error durante el proceso de firma y no de un caso de suplantación. Explicó que no usó su identidad, ni falsificó la firma del otro elector, por el contrario, firmó en el casillero que no le correspondía por coincidir un apellido.

Previamente el ciudadano había presentdo su denuncia en la comisaría del distrito, por lo que la investigación penal continuará, no obstante, la representante del Ministerio Público aclaró que ambos ciudadanos ejercieron su derecho al voto y que el incidente quedó registrado como una observación en el acta electoral.

Luego de la verificación, ambos electores se retiraron del local sin mayores inconvenientes.

La fiscal Cordero informó que, debido a la ampliación del horario de votación hasta las 6:00 p. m., los fiscales permanecerán en funciones hasta el cierre de la jornada electoral para supervisar el normal desarrollo del proceso.