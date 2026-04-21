La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa abrió una investigación preliminar contra el médico cirujano José Molina B., de nacionalidad venezolana, por el presunto delito de homicidio culposo tras la muerte de Rebeca Llacho, quien falleció luego de someterse a una intervención estética.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 18 de abril, cuando la mujer fue ingresada sin vida al área de emergencias del Hospital Honorio Delgado. Según relataron sus familiares, el deceso se habría producido como consecuencia de una cirugía estética realizada la tarde anterior en la Clínica Florez Salud, ubicada en el distrito de Cayma.

Tras recibir la notificación, el fiscal provincial Valeriano Cusi Ascencio dispuso diversas diligencias orientadas a esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, una inspección técnico-policial en el establecimiento donde se practicó la intervención, con la participación de peritos de criminalística.

De manera paralela, las autoridades intentaron ubicar al médico investigado en distintos puntos: su vivienda en el distrito de Bustamante y Rivero, su consultorio en la avenida Ejército y una oficina en la urbanización Trinidad Morán. Sin embargo, hasta el momento no fue localizado.

Según la necropsia, la joven madre falleció por la laceración de vasos pélvicos durante el acto quirúrgico hecho en una sala de cirugía alquilada por el médico.