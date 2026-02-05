La imagen del docente Cristian Perales Anco encadenado en las rejas de la Basílica Catedral de Arequipa como una medida de protesta por una presunta discriminación en el Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Nuestra Señora de Los Ángeles motivó a la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo a iniciar una investigación preliminar de oficio por un presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de discriminación.

La investigación será por el plazo de 60 días y a quienes resulten responsables en el Centro de Educación Técnico Productiva Nuestra Señora de Los Ángeles. El maestro con discapacidad visual protestó ayer en el atrio de la Catedral como un acto extremo para exigir el respeto de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Según el profesor, de acuerdo con la normativa, al quedar una vacante en el Cetpro, en el área de fisioterapia, tras la renuncia o cese de un trabajador con discapacidad, dicha vacante debía ser cubierta por otra persona que cumpla con esa misma condición. No obstante, el profesor Perales Anco informó que el puesto fue otorgado el año pasado a un profesional que no tendría formación pedagógica y que, además, no cumpliría con la condición de discapacidad exigida por ley. Solo fueron dos los postulantes con discapacidad de los 10 presentados.

Ante estos hechos, la Fiscalía dispuso una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se recabará la declaración del docente afectado y se solicitará al representante del Cetpro la información documentada sobre el proceso de convocatoria y adjudicación de la plaza. Asimismo, se requerirá información a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Sur.

Como parte de las medidas de protección, el Ministerio Público ordenó la incorporación del docente a la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT), con el fin de que reciba apoyo psicológico, social y legal. También se solicitó la intervención del Ministerio de Justicia para garantizarle asistencia legal durante el proceso.

