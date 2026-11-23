El Ministerio Público dejará de gastar S/ 32 mil mensuales en el alquiler de dos locales luego de trasladar parte de sus oficinas a un inmueble cedido por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. La nueva sede del Distrito Fiscal de Arequipa fue inaugurada hoy en el centro poblado Semi Rural Pachacutec, grupo zonal 12, manzana 14, lote 1, zona C y alberga actualmente a 67 trabajadores, entre fiscales y personal administrativo.

El local fue entregado al Ministerio Público bajo la modalidad de afectación en uso, luego de las gestiones realizadas por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores ante el municipio de Cerro Colorado. De esta manera, la institución contará con instalaciones propias para el desarrollo de sus actividades, sin tener que asumir el pago mensual de los alquileres que representaban un gasto de S/ 32 mil.

Según el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Hugo Rogger Fernando Ramos Hurtado, la nueva infraestructura permitirá acercar los servicios de justicia a la población y mejorar la atención de los casos penales y de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Actualmente, en el inmueble trabajan fiscales y personal administrativo de estas especialidades. Sin embargo, la institución tiene previsto ampliar sus servicios con el traslado de personal de Medicina Legal, laboratorios de criminalística y la Cámara Gesell.

La ubicación del inmueble también fue considerada estratégica debido a su cercanía con la nueva sede del Poder Judicial, que a la fecha se encuentra en construcción. Esto permitirá concentrar servicios vinculados a la administración de justicia en esta zona de Cerro Colorado.