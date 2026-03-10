Según el Ministerio Público en algunos grifos de Arequipa existe un desabastecimiento de combustibles, como el Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) que afecta a conductores en la región.

De acuerdo a la intervención de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito del Distrito Fiscal de Arequipa, la fiscalización fue con el objetivo de prevenir delitos contra el orden económico y proteger los derechos de los consumidores ante la escasez de combustibles.

En el Grifo Independencia (José Carlos Medina Velásquez S.A.) se constató la falta total de GLP, debido, según los administradores, a que los proveedores no cuentan con stock.

En el Gasocentro Cisne S.R.L., en tanto, se advirtió ausencia de gasoholes y un stock mínimo de GLP, el cual era racionado para atender al mayor número de conductores posible.

El panorama fue distinto en el Grifo Sanlimax, donde aún se mantenía combustible disponible, situación que generó largas filas de vehículos en espera de abastecerse.

FISCALÍA PIDE INVTIGAR CAUSAS DE DESABASTECIMIENTO

Ante este escenario, la fiscal Esther De Amat Loza recomendó a los administradores de los grifos que, cuando dispongan de combustible, lo distribuyan con normalidad y sin restricciones indebidas.

Asimismo, solicitó a OSINERGMIN realizar una fiscalización más rigurosa a las plantas distribuidoras, a fin de determinar las causas exactas del desabastecimiento y asegurar la transparencia en la cadena de suministro.

El Ministerio Público indicó que continuará con acciones de vigilancia junto a los organismos reguladores para evitar que la crisis sea aprovechada para prácticas abusivas que afecten la economía de los ciudadanos de Arequipa.

Durante el operativo participaron también representantes de OSINERGMIN y INDECOPI, quienes verificaron la exhibición de precios, disponibilidad de combustible, presencia del libro de reclamaciones y posibles prácticas anticompetitivas en los establecimientos inspeccionados.

