Dos personas resultaron heridas luego de que un bus del Sistema Integrado de Transportes (SIT) impactó por la parte posterior a un automóvil en la prolongación de la avenida Ejército, una de las principales vías de acceso al distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

El accidente ocurrió este domingo y dejó con lesiones al conductor y al copiloto del vehículo de placa B7Y-121, quienes fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a la Clínica San Juan de Dios para recibir atención médica.

Producto de la fuerte colisión, el automóvil sufrió severos daños en la parte posterior. La maletera quedó completamente destruida, dejando expuestas las pertenencias que transportaban los ocupantes, entre ellas una llanta de repuesto, prendas de trabajo y otros objetos personales.

Tras el impacto, la unidad permanece en la vía a la espera de una grúa para su retiro, generando preocupación entre los conductores que transitan por la zona.

El bus involucrado corresponde a una unidad del Consorcio Cono Norte del Sistema Integrado de Transportes. En tanto, el conductor fue trasladado a la comisaría de Cerro Colorado como parte de las diligencias policiales para esclarecer lo ocurrido.

Efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades del accidente, así como las circunstancias en las que se produjo el choque.

Debido a la presencia de las unidades siniestradas, las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución por este sector de la ciudad hasta que culminen las labores de remoción y peritaje.