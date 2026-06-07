El ciudadano que se identificó como Winston Baltodano denunció que llegó hasta las instalaciones de la Institución Educativa Particular Benjamín Carson, situada en el distrito trujillano de Florencia de Mora, para emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones y se dio con la sorpresa que las cédulas estaban marcadas.

El incidente ocurrió en el aula 101 del mencionado plantel educativo. En este colegio se detectaron 38 actas marcadas.

“He ido a votar y estaban marcadas (cédula). Nuevamente fui a la mesa y pedí otra acta. El caballero me entrega el acta doblada, me dirijo a la mesa de sufragio y al abrir, nuevamente, veo que estaba marcada”, indicó.

Ante estas irregularidades decidió denunciar ante los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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