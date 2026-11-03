Doce personas fueron detenidas y son investigadas por presuntamente agredir y oponer resistencia a la Policía durante un desalojo judicial realizado el 29 de octubre en un inmueble de la urbanización Aurora, en el Cercado de Arequipa. El enfrentamiento estuvo acompañado de un incendio y una explosión de balón de gas que obligaron a la intervención de los bomberos.

Los hechos ocurrieron cuando un contingente policial, integrado por efectivos de la comisaría de Santa Marta, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y la Unidad de Servicios Especiales (USE), llegó al predio para cumplir una orden judicial de desalojo, junto con un representante del Juzgado Civil Transitorio de Ejecución de Arequipa.

Sin embargo, los agentes encontraron resistencia de las personas que ocupaban el inmueble. Según la información fiscal, estas lanzaron diversos objetos contra los policías y amenazaron con provocar un incendio para impedir que se ejecutara la orden judicial.

Ante esta situación, los efectivos ingresaron al inmueble por viviendas aledañas. Durante la intervención se produjo un incendio que terminó en una explosión, por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos para controlar el fuego.

Tras los incidentes, la Policía detuvo a 12 personas, cuyas edades oscilan entre los 25 y 59 años. Eusebio Molina. T. (49), Yolinda Parillo. S. (53), Mayfer M. P. (25), Juan R. P. (59), Maribel L. de A. (51), Stanley C. G. (26), Pedro S. P. (54), Jorge C. H. (45), Adrian T. del C., Roberto C. P. (50), Ana M. F. (31) y Gian O. C. (35).

El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa abrió una investigación preliminar contra los intervenidos por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad. El fiscal provincial Herbert Rivera Begazo dispuso que se realicen diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido, sin descartar que durante las investigaciones se identifiquen otros posibles delitos.

Entre las acciones ordenadas se encuentra solicitar a la Compañía de Bomberos un informe para determinar cómo se inició el incendio. Asimismo, se pidió a la UDEX un reporte sobre el presunto uso de elementos incendiarios durante los enfrentamientos.

También se realizarán una inspección técnico-policial, la toma de declaraciones a los testigos y detenidos, así como la valorización de los daños ocasionados en el inmueble.

Las investigaciones permitirán establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y las responsabilidades de cada uno de los intervenidos.