La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa inició una investigación preliminar contra un docente de la I.E. Nicanor Rivero Cáceres, del distrito de Alto Selva Alegre, por la presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de dos estudiantes menores de edad.

La investigación comenzó luego de la detención del profesor José M. G. R. (23), quien dicta el curso de Arte y fue intervenido por efectivos de la Comisaría de Alto Selva Alegre. El caso está a cargo del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, dirigido por la fiscal provincial Ingrid Liliana Álvarez Coaguila de Cáceres.

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía dispuso que las dos menores declaren en Cámara Gesell mediante la figura de prueba anticipada ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. Asimismo, ordenó la realización de evaluaciones médico-legales y psicológicas para las presuntas agraviadas, con el objetivo de recabar elementos de prueba y garantizar su atención durante el proceso.

Además, el Ministerio Público dispuso que las menores reciban asistencia integral a través del Centro Emergencia Mujer (CEM) y ordenó una inspección técnico-policial en el lugar donde habrían ocurrido los hechos denunciados.

El docente investigado también será sometido a las evaluaciones periciales correspondientes como parte de las diligencias que buscan determinar las circunstancias del caso.

Las actuaciones fiscales se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional, mientras continúan la recopilación de evidencias y las diligencias necesarias para establecer si existen responsabilidades penales. La investigación se encuentra en etapa preliminar y el investigado mantiene la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso.

Fueron las madres quienes ayer acuderon al colegio y solicitaron que la Policía detenga al profesor, tras la formulación de la denuncia por tocamientos en un salón del colegio.