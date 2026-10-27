La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar por 60 días contra dos exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Majes y un tercer trabajador, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a una actividad de verano que trasladó a pobladores de este distrito a las playas de Camaná, en febrero de 2025.

La investigación está a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. José Emiliano Soza Luna, exgerente de Desarrollo Social y Humano, y José María Beltrán Barriga son investigados por el presunto delito de peculado doloso, mientras que Juan Carlos Nina Arpazi afronta una investigación por presunto peculado culposo.

El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por la regidora Esmeralda Díaz Morales, quien cuestionó el presupuesto aprobado para la actividad denominada Esparcimiento Social Climático 2025, realizada durante la gestión del entonces alcalde Jenry Huisa.

PRESUPUESTO AUMENTÓ DE S/ 17 MIL A MÁS DE S/ 51 MIL

De acuerdo con la denuncia, la actividad se programó para trasladar a 1.200 pobladores del distrito de Majes a las playas de Camaná. Inicialmente, se había solicitado un presupuesto de S/ 17 mil 868; sin embargo, posteriormente con ampliación se aprobó un monto total de S/ 51 mil 315.

Uno de los aspectos que busca esclarecer la Fiscalía es el incremento de los recursos destinados a la actividad y la forma en que se administró el dinero.

El 11 de febrero de 2025, José Emiliano Soza Luna solicitó la disponibilidad presupuestal y la modificación de la programación de gastos por S/ 31mil 847 adicionales. Seis días después, pidió autorización para utilizar la modalidad de encargo interno, que permite entregar fondos a un funcionario para cubrir determinados gastos institucionales.

Según la documentación citada en la denuncia, José María Beltrán Barriga emitió una opinión favorable a esta modalidad y posteriormente autorizó la entrega del dinero a Soza Luna para contratar el servicio de transporte terrestre.

La contratación contemplaba el alquiler de 24 buses por S/ 20.400 a la empresa Hambar S.A.C., con el propósito de trasladar a los participantes hasta Camaná.

BUS SE VOLCÓ Y DEJÓ 34 HERIDOS

El día del viaje, el 23 de febrero de 2025, alrededor de las 9:00 horas, uno de los buses que prestaba el servicio, de placa A0A-778 y conducido por Ángel Morales Tacona, sufrió una volcadura que dejó 34 pasajeros heridos. Los afectados fueron trasladados al Hospital de Camaná para recibir atención médica.

Según la información consignada en la denuncia, el vehículo contaba con autorización para realizar transporte especial de trabajadores dentro del distrito de Majes. La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de la contratación y verificar si la unidad tenía las autorizaciones necesarias para efectuar el traslado de pasajeros hacia otra provincia.

Este hecho forma parte del contexto de la investigación, aunque la apertura del caso por presunto peculado se centra en el manejo de los recursos públicos y los posibles perjuicios económicos a la municipalidad.

DIFERENCIA DE DINERO

Otro punto bajo investigación es la diferencia entre el dinero recaudado y los montos relacionados con el servicio de transporte.

Según la denuncia de la regidora, los 1.200 participantes realizaron un aporte de S/ 12 cada uno, lo que habría permitido recaudar S/ 14.400. A esta suma se agregaron S/ 20.950 considerados para el pago de los vehículos, alcanzando un total de S/ 35.350.

Sin embargo, la empresa contratada emitió una factura por S/ 20.400 por el alquiler de los 24 buses. La denunciante advirtió una diferencia de S/ 14.950 entre ambos montos, cuya utilización y justificación deberán ser esclarecidas.

POLICÍA INTERVINO LA MUNICIPALIDAD DE MAJES

Como parte de las diligencias, el lunes la Policía intervino la Municipalidad Distrital de Majes para recabar documentación relacionada con la actividad de verano.

La Fiscalía dispuso que la Dirección contra la Corrupción de la Policía realice las investigaciones y obtenga el expediente completo de la campaña, a fin de revisar las solicitudes presupuestales, las autorizaciones, la contratación de los buses y los documentos que sustenten los gastos.

Con esta información, el Ministerio Público buscará determinar si los recursos fueron utilizados conforme a su finalidad, si la contratación cumplió con los procedimientos correspondientes y si existe responsabilidad penal de los investigados.