La Fiscalía inició una investigación preliminar para identificar a los responsables del robo de 12.5 toneladas de explosivos, sustraídas durante un asalto armado en el kilómetro 603 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Caravelí. Los delincuentes dispararon contra el vehículo de carga, sometieron a sus dos ocupantes y huyeron con el material.

El ataque ocurrió la tarde del 17 de octubre, cuando el conductor y un agente de seguridad se desplazaban por esta vía. Dos camionetas les cerraron el paso y sus ocupantes realizaron varios disparos para obligarlos a detenerse.

Una vez que tomaron el control del vehículo, los asaltantes lo trasladaron a una zona alejada de la carretera para descargar los explosivos. Antes de escapar, maniataron y amordazaron a los trabajadores. El agente de seguridad también fue despojado de su arma de fuego y otros objetos de valor, mientras que el conductor fue agredido.

El vehículo presentaba impactos de bala en la carrocería y quedó a disposición de la comisaría de Chala para las diligencias correspondientes.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí dispuso una serie de diligencias urgentes para esclarecer el asalto e identificar a los responsables. Las investigaciones están a cargo del fiscal adjunto provincial Wilfredo Sánchez Vera.

Entre las acciones ordenadas figuran las declaraciones del conductor y del agente de seguridad, así como los peritajes criminalísticos al vehículo atacado.