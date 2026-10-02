Fiscalía reforzará vigilancia en Quequeña, Yarabamba y Mollebaya por riesgo de “votos golondrinos”

La Fiscalía reforzará la vigilancia durante las elecciones regionales y municipales de este 4 de octubre en los distritos de Quequeña, Yarabamba y Mollebaya, distritos donde existe preocupación por posibles intentos de votar utilizando domicilios registrados de manera irregular.

La fiscal Ana Cecilia Cordero explicó que la atención especial responde a los antecedentes relacionados con la restitución del domicilio electoral por parte del Reniec y las investigaciones por presuntos cambios de domicilio ficticios, para presuntamente emitir “votos golondrinos”. Se trata de electores que cambiaron la dirección del domicilio en el DNI, distinto a su lugar real de residencia para poder votar en otro distrito.

Ante esta situación, el Ministerio Público realizará acciones de prevención y permanecerá atento a cualquier incidente que pueda presentarse en estos tres distritos durante la jornada electoral. La preocupación está relacionada con la posibilidad de que algunas personas cuyos domicilios fueron restituidos intenten acudir a los locales de votación para sufragar.

La fiscal señaló que el despliegue forma parte del trabajo que realizarán 204 fiscales de prevención del delito en toda la región Arequipa. A ellos se suman 30 fiscales que atenderán delitos genéricos en las ocho provincias y otros 16 fiscales dedicados a delitos electorales.

Hoy mañana, los fiscales verificarán el traslado y la llegada del material electoral a los locales de votación, mientras que desde mañana realizarán operativos para comprobar que estos colegios o universidades no tengan propaganda electoral alrededor de 100 metros a la redonda y que se cumplan las restricciones relacionadas con el expendio de bebidas alcohólicas.

Cordero también advirtió que cualquier intento de impedir el desarrollo de las elecciones tendrá consecuencias penales. Impedir o alterar el normal desarrollo del acto electoral puede ser sancionado con hasta 10 años de prisión, según el delito que corresponda y las circunstancias que determine la investigación.

En total son 250 fiscales desplegados en la región Arequipa durante las elecciones regionales y municipales de este 4 de octubre, con el objetivo de prevenir e investigar posibles delitos antes y durante la jornada electoral, informó la fiscal Ana Cecilia Cordero.

Del total, 204 fiscales estarán dedicados a la prevención del delito, mientras que otros 30 fiscales atenderán delitos genéricos en las ocho provincias de la región. Además, se contará con 16 fiscales especializados en delitos electorales.

Desde este viernes, los fiscales iniciarán las acciones de prevención y supervisión, entre ellas la verificación del traslado y llegada del material electoral a los locales de votación, proceso que está a cargo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).