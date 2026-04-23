La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata solicitó a la Corte Superior de Justicia de Arequipa dictar seis meses de prisión preventiva contra Luis Flores C., investigado por el presunto delito de contrabando agravado en perjuicio del Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. El requerimiento se sustenta en la gravedad del delito, cuya pena supera los ocho años de cárcel, y en el riesgo de fuga del imputado.

El caso ocurrió el 20 de abril de 2026, cuando el investigado evadió un control policial mientras conducía el vehículo de placa C9B-551, lo que activó una alerta de la Policía. La unidad fue ubicada en el distrito de Mariano Melgar, iniciándose una persecución policial que se extendió hasta el sector de Miguel Grau, en Paucarpata.

Durante el operativo, los agentes realizaron disparos disuasivos en un intento por detener al conductor, quien finalmente colisionó contra una combi. Tras el impacto, intentó huir a pie, pero fue alcanzado y reducido por un efectivo policial.

En la inspección del vehículo, realizada en presencia del fiscal adjunto Víctor Banda Pinto, se hallaron fardos con diversa mercadería, entre ellos lentes, prendas de vestir, zapatillas y botellas de licor, que fueron incautados. Un informe de la Sunat determinó que el valor de los productos supera los 95 mil dólares.

El Ministerio Público sustenta el pedido de prisión preventiva en las actas de intervención, registro vehicular, incautación y lacrado de la mercadería, así como en el informe de valorización y los antecedentes del investigado. Además, advirtió que Flores C. no cuenta con arraigo domiciliario, laboral ni familiar sólido, lo que incrementa la probabilidad de que eluda de la investigación.

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